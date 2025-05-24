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В МВД предупредили, что студенты-иностранцы в РФ могут попасть в реестр контролируемых лиц

МВД: в России окончивших учебу иностранцев включат в реестр контролируемых лиц
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Oleg Znamenskiy/Shutterstock/FOTODOM

Студенты-иностранцы, которых отчислили из вуза или которые завершили обучение, при отсутствии оснований для нахождения на территории РФ попадут в реестр контролируемых лиц. Об этом заявила в эфире радио «Милицейская волна» замначальника отдела виз и приглашений управления разрешительно-визовой работы и внешней трудовой миграции МВД России полковник полиции Елена Климова.

Она пояснила, что после сокращения срока временного пребывания в России у иностранцев не будет легитимных оснований для того, чтобы оставаться в России.

«При отсутствии иных законных оснований он (иностранный студент. — «Газета.Ru») становится у нас нарушителем, включается в реестр контролируемых лиц, к нему уже возможно применение мер государственного реагирования, установленных законом», — сказала Климова.

Она добавила, что образовательные организации обязаны в течение трех дней информировать МВД об изменении статуса таких учащихся.

В конце марта министр науки и высшего образования России Валерий Фальков заявил о необходимости повышения качества отбора иностранных студентов российскими вузами. По его словам, вузам лучше не выполнить показатели, но взять тех, кто действительно мотивирован на получение высшего образования, кто хочет учиться в России.

Ранее Гарвард подал в суд на администрацию Трампа из-за студентов.

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