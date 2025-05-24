В Анапе водолазы подняли со дна моря 88 мешков с мазутом

Водолазы за сутки собрали 88 мешков замазученного грунта на дне моря у Анапы

Сводная группировка водолазов в Анапе совершила 166 спусков и подняла со дна 88 мешков с мазутом. Об этом сообщили в оперштабе Краснодарского края.

«Двадцать третьего мая работы проводились в районе устья реки Можепсин. Водолазы совершили 166 спусков и подняли со дна 88 мешков с мазутом», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в очистке акватории участвуют сотрудники МЧС России, «Кубань-СПАС» и Морспасслужбы.

Недавно глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что пляжи Анапы и Темрюкского района в Краснодарском крае остаются непригодными для купания.

Утром 15 декабря прошлого года танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» потерпели крушение в Керченском проливе. Как заявили в Росморречфлоте, инцидент произошел из-за шторма.

По данным ведомства, в результате аварии один из кораблей получил повреждения и сел на мель. Второе судно, в свою очередь, легло в дрейф. Позже на месте происшествия зафиксировали разлив нефтепродуктов.

Ранее россияне стали массово отказываться от летних туров в Анапу.