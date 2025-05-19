На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россияне массово отказываются от летних туров в Анапу

РСТ: бронирование летних туров в Анапу упало до 60-70%
close
Виталий Тимкив/РИА «Новости»

Россияне вместо Анапы стали чаще выбирать другие регионы Краснодарского края, Крым и Абхазию из-за ликвидации последствий разлива мазута в городе-курорте. Об этом в беседе с Ura.ru заявила эксперт Российского союза туриндустрии (РСТ), генеральный директор туроператора «Мультитур» Юлия Высоканова.

Она отметила, что в Краснодарском крае произошло довольно заметное падение бронирований летнего отдыха. По словам эксперта, например, снижение спроса по Анапе составляет 60-70%.

«Что будет по итогам сезона, сказать трудно, но мы не списываем курорт со счетов, хотя понятно, что он не покажет такого процента бронирования, как в предыдущие годы. Пляжи сейчас чистятся практически круглосуточно, закупается новая техника, мы мониторим эту ситуацию, мониторит ее и Роспотребнадзор», — сказала Высоканова.

Она добавила, что снижение цен на отдых в Анапе достигло 30-50%.

14 апреля губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что власти подготовили альтернативные варианты отдыха в Анапе и Темрюкском районе на фоне ликвидации последствий разлива мазута в море. По его словам, заменить море могут экскурсии по винодельням, объектам агротуризма, а также участие в спортивных и гастрономических мероприятиях.

15 декабря 2024 года в Керченском проливе потерпели крушение танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», которые перевозили нефтепродукты. По данным экстренных служб, в результате инцидента почти 3,8 тыс. тонн мазута вылилось в Черное море, который после этого начало выносить на пляжи Анапы и Темрюкского района, позже загрязнение дошло до Крыма.

Ранее в Анапе отменили курортный сбор до конца года.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами