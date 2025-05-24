В Забайкальском крае загорелась сопка возле деревни Хушенга в Хилокском районе. Об этом пишет Chita.Ru.

По словам местных жителей, пожар продолжается уже свыше шести часов и быстро распространяется.

Из-за продолжающихся уже третью неделю масштабных пожаров в лесах Забайкальского края ввели региональный режим чрезвычайной ситуации. 14 мая сообщалось, что площадь лесных пожаров в крае увеличилась до 629 тыс. га.

11 мая сообщалось, что в Забайкалье обнаружили следы поджигателей, которые, вероятно, стали причиной крупных лесных пожаров. Предполагается, что они вслепую или сознательно работали на украинские спецслужбы.

Telegram-канал «Осторожно, новости» сообщал, что в Забайкальском крае лесной пожар приблизился к аэропорту Читы, из-за чего его работа была приостановлена. Причиной пожара возле Смоленки источники канала назвали попадание искр со шлифовальной машины на сухую траву.

Ранее авиапожарные из Якутии прибыли тушить леса в Забайкальском крае.