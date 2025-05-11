Украинских агентов заподозрили в поджогах леса в Забайкалье

Mash: спецслужбы Украины могут быть причастны к лесным пожарам в Забайкалье

Украинские спецслужбы могут оказаться причастными к лесным пожарам в Забайкальском крае. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

Предполагается, что телефонные координаторы обманом заставляли людей собирать дрова и устраивать поджоги с помощью зажигательных смесей. Волонтеры задержали в лесу троих подозреваемых в поджоге. На каждого из них были составлены полицейские протоколы.

Сейчас в регионе активны 42 лесных пожара на площади 380,5 тыс. га, в борьбе с огнем участвуют 1624 человека с привлечением 253 единиц техники.

Telegram-канал «Осторожно, новости» сообщал, что в Забайкальском крае лесной пожар приблизился к аэропорту Читы, из-за чего его работа была приостановлена. Причиной пожара возле Смоленки источники канала назвали попадание искр со шлифовальной машины на сухую траву.

По данным МЧС, за сутки площадь пожара возле Смоленки возросла с 60 до 1000 га.

Ранее в Забайкалье подростка обвинили в лесном пожаре, который тушат уже три дня.