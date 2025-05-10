В Забайкальском крае огонь подобрался к аэропорту

В Забайкальском крае лесной пожар приблизился к аэропорту. Об этом пишет Telegram-канал «Осторожно, новости».

Причиной его возникновения, по данным канала, стало возгорание сухой травы от искр из шлифовальной машины, которой пользовался 51-летний житель села Смоленка. С сухостоя огонь перешел на лесной массив, после чего огонь приблизился к воздушной гавани, из-за чего аэропорт Читы был закрыт. Отмечается, что из-за близости пожара к аэропорту стало невозможно использование авиации для борьбы с огнем.

Из-за угрозы пожара в регионе эвакуируют Сохондинский дом-интернат для престарелых и инвалидов в поселке Ягодном, в котором живут около 130 человек.

До этого подросток поджег сухую траву и устроил пожар на 25 гектарах в Забайкальском крае. Мальчик отправился собирать березовый сок. В какой-то момент ради забавы он поджег сухую траву. Пламя быстро распространилось, и ребенок не смог остановить возгорание лесной подстилки.

Ранее в Абакане восьмилетний школьник устроил пожар в квартире и смог его потушить.