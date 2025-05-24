Российский Красный Крест оказывает помощь вернувшимся из плена жителям Курской области

Сотрудники Российского Красного Креста (РКК) активно помогают жителям Курской области, недавно вернувшимся из плена, уделяя особое внимание маломобильным гражданам. Об этом сообщается в их официальном Telegram-канале.

«Обеспечили людей гуманитарными наборами первой необходимости, выдали продуктовые ваучеры на 5000 рублей», – говорится в сообщении.

Специалисты проводят индивидуальные консультации с каждым вернувшимся, формируют список их потребностей и обеспечивают необходимыми медицинскими изделиями, а также техническими средствами реабилитации.

Отмечается, что особое внимание уделяется маломобильным людям: для них в пунктах временного размещения подготовлено все необходимое, в том числе инвалидные кресла.

23 мая Минобороны РФ сообщило, что Украина в рамках обмена вернула 270 российских военнослужащих и 120 гражданских, в том числе захваченных ВСУ мирных жителей Курской области. В ведомстве подчеркнули, что обмен будет продолжен в ближайшие дни.

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн лично встретил в Курске автобус с освобожденными из украинского плена жителями региона.

Ранее в Минобороны РФ высказались об обмене пленными с Украиной.