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Российский Красный Крест оказывает помощь вернувшимся из плена жителям Курской области

РКК помогает вернувшимся из плена курянам, уделяя особое внимание маломобильным
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Российский Красный Крест (РКК)

Сотрудники Российского Красного Креста (РКК) активно помогают жителям Курской области, недавно вернувшимся из плена, уделяя особое внимание маломобильным гражданам. Об этом сообщается в их официальном Telegram-канале.

«Обеспечили людей гуманитарными наборами первой необходимости, выдали продуктовые ваучеры на 5000 рублей», – говорится в сообщении.

Специалисты проводят индивидуальные консультации с каждым вернувшимся, формируют список их потребностей и обеспечивают необходимыми медицинскими изделиями, а также техническими средствами реабилитации.

Отмечается, что особое внимание уделяется маломобильным людям: для них в пунктах временного размещения подготовлено все необходимое, в том числе инвалидные кресла.

23 мая Минобороны РФ сообщило, что Украина в рамках обмена вернула 270 российских военнослужащих и 120 гражданских, в том числе захваченных ВСУ мирных жителей Курской области. В ведомстве подчеркнули, что обмен будет продолжен в ближайшие дни.

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн лично встретил в Курске автобус с освобожденными из украинского плена жителями региона.

Ранее в Минобороны РФ высказались об обмене пленными с Украиной.

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Обмены пленными с Украиной
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