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Хинштейн лично встретил освобожденных из плена жителей Курской области

Хинштейн встретил автобус с вернувшимися из плена жителями Курской области
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Кирилл Зыков/РИА Новости

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн лично встретил в Курске автобус с освобожденными из украинского плена жителями региона. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«Наши жители дома! Встретил в Курске автобус с курянами, которых вернули с территории Украины. Всю дорогу рядом с людьми была Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова», — написал врио главы региона.

Хинштейн добавил, что 18 человек прибыли на территорию одного из пунктов временного размещения (ПВР). Нескольких из них сразу встретили родственники, отметил врио губернатора. Еще двух человек доставили на скорой помощи в больницу. По словам врио главы региона, в настоящее время они находятся под присмотром врачей.

23 мая Минобороны РФ сообщило, что Украина в рамках обмена вернула 270 российских военнослужащих и 120 гражданских, в том числе захваченных ВСУ мирных жителей Курской области. Российская сторона взамен передала Украине 270 военнопленных ВСУ и 120 гражданских лиц. В ведомстве подчеркнули, что обмен будет продолжен в ближайшие дни.

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что обмен пленными между Россией и Украиной оказался небывалым по масштабам. Омбудсмен обратила внимание на то, что первыми прибыли гражданские жители Курской области и политзаключенные.

Ранее Алаудинов раскрыл приоритеты Украины в вопросах обмена.

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