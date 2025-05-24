В Пермском крае 35 детей отравились в санатории

В санатории Пермского края отравились более 30 детей. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.
Всего у 35 детей выявили острую кишечную инфекцию, что именно стало причиной недомогания, не уточняется. На данный момент медики оказывают отдыхающим всю необходимую помощь.
«Совместно с Роспотребнадзором на территории санатория проводятся противоэпидемические и профилактические работы», – сообщается в публикации.
На ситуацию обратили внимание в прокуратуре. Организована проверка.
До этого в подмосковном Егорьевске 17 человек обратились за помощью после покупки шавермы в местном заведении, среди пострадавших семеро детей.
После инцидента точку временно закрыли, представители ответственных органов проводят проверку.
Еще один подобный случай произошел в Татарстане. Более десяти человек отравились в суши-баре после употребления еды в заведении. Среди пострадавших есть несовершеннолетние: восьмилетний мальчик и две 17-летние девушки.
Ранее на западе Турции произошло массовое отравление куриной шаурмой.