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В Пермском крае 35 детей отравились в санатории

РЕН ТВ: в Пермском крае у 35 детей из санатория нашли острую кишечную инфекцию
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Depositphotos

В санатории Пермского края отравились более 30 детей. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

Всего у 35 детей выявили острую кишечную инфекцию, что именно стало причиной недомогания, не уточняется. На данный момент медики оказывают отдыхающим всю необходимую помощь.

«Совместно с Роспотребнадзором на территории санатория проводятся противоэпидемические и профилактические работы», – сообщается в публикации.

На ситуацию обратили внимание в прокуратуре. Организована проверка.

До этого в подмосковном Егорьевске 17 человек обратились за помощью после покупки шавермы в местном заведении, среди пострадавших семеро детей.

После инцидента точку временно закрыли, представители ответственных органов проводят проверку.

Еще один подобный случай произошел в Татарстане. Более десяти человек отравились в суши-баре после употребления еды в заведении. Среди пострадавших есть несовершеннолетние: восьмилетний мальчик и две 17-летние девушки.

Ранее на западе Турции произошло массовое отравление куриной шаурмой.

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