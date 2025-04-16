В Татарстане массово отравились посетители суши-бара

В Альметьевске республики Татарстан 13 человек почувствовали симптомы отравления после того, как поели в суши-баре «Роллар». Проводится проверка, сообщает прокуратура в официальном Telegram-канале.

«В Управление Роспотребнадзора по РТ поступила информация о 13 случаях кишечной инфекции», — говорится в сообщении.

Уточняется, что при наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

В марте этого года в Подмосковье трое несовершеннолетних — 8-летний мальчик и две 17-летние девушки — попали в больницу с отравлением неизвестным веществом. По данным Следкома, дети резко почувствовали себя плохо и потеряли сознание.

До этого в Нижнем Новгороде ребенок попал в реанимацию с наркотическим отравлением. По данным источника NewsNN в экстренных службах, пострадавшая — двухлетняя девочка живет с 34-летним отцом и 27-летней мачехой. 1 марта женщина заметила, что падчерица плохо себя чувствует и вызвала скорую. Ребенка забрали в больницу и поместили в реанимацию с острым наркотическим отравлением.

Ранее годовалый ребенок выпил жидкость для чистки труб и оказался в больнице.