В Подмосковье массово отравились посетители заведения «Вкус Востока»

Mash: в Егорьевске 17 человек отравились шаурмой в заведении «Вкус Востока»

В Подмосковье в городе Егорьевск произошло массовое отравление посетителей заведения «Вкус Востока». Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, все отравившиеся посетители покупали шаурму, пострадали 17 человек, в том числе семеро детей. В кафе проводится проверка, точка временно закрыта.

В том случае, если в продукции найдут кишечную палочку, то в отношении владельцев и сотрудников заведения могут завести уголовное дело за продажу опасной продукции.

До этого в Альметьевске республики Татарстан 13 человек почувствовали симптомы отравления после того, как поели в суши-баре «Роллар». Уточняется, что при наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

8 мая сообщалось, что в поселке Высокогорный Хабаровского края 31 человек отравился питьевой водой из-под крана. 11 человек в настоящее время находятся в больнице, говорится в публикации. Среди пострадавших есть дети.

Ранее в Приморье возбудили уголовное дело после массового отравления водой.