В Подмосковье взорвался автобус, перевозивший детей в школу

Школьный автобус взорвался в Московской области. Об этом сообщил Telegram-канал «Осторожно, новости» со ссылкой на очевидцев.

В материале отмечается, что инцидент произошел в селе Полурядинки. Автобус привез детей на выступление в местную среднюю школу.

«Перед взрывом они (дети. — «Газета.Ru») должны были вернуться в автомобиль. <...> На момент взрыва людей в транспорте не было», — подчеркивается в публикации.

Как рассказали очевидцы, всего в районе места происшествия раздались 10 сильных хлопков. В настоящее время взорвавшийся автобус оцеплен сотрудниками профильных структур.

23 мая на трассе М-12 в Московской области произошла авария с участием микроавтобуса, в салоне которого находились дети. Транспортное средство столкнулось с двумя легковыми машинами, после чего опрокинулось на бок. Из-за этого пострадали 10 человек, девять из которых сейчас находятся в больницах. Еще двоих — мать и ее девятилетнего сына — спасти не удалось.

На этом фоне сотрудники правоохранительных органов задержали водителя микроавтобуса. Кроме того, было возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ.

Ранее в Свердловской области женщина-водитель сбила своего сына из-за налетевших в салон машины комаров.