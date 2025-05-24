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Водителя перевернувшегося микроавтобуса задержали после жесткого ДТП в Подмосковье

СК: задержан водитель микроавтобуса, попавшего в массовое ДТП в Ногинске
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ГСУ СК России по Московской области

В Подмосковье задержали водителя микроавтобуса, попавшего в ДТП на трассе М-12. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба Следственного комитета.

По данным ведомства, водитель микроавтобуса Mercedes-Benz Sprinter 2 двигался по своей полосе автомобильной дороги, но в пределах Богородского городского округа столкнулся с автомобилем «Лада Ларгус», а затем с автомобилем Audi.

В результате ДТП восемь пассажиров микроавтобуса попали в больницу, двоих пассажиров «Лады» спасти не удалось.

В результате аварии образовался затор. На месте ДТП работают оперативные и экстренные службы.

Очевидцы запечатлели последствия ДТП на видео. На кадрах видно, что черный микроавтобус лежит перевернутый на проезжей части. Кроме того, возле дорожного ограждения стоит другая машина, которая повредила отбойники. На записи также заметно, что части от автомобилей разбросаны на дороге. На видео слышен плач женщины.

Ранее пассажирский автобус загорелся на севере Москвы и попал на видео.

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