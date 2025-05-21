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На Урале женщина за рулем машины сбила своего семилетнего сына из-за комаров

В Свердловской области женщина отвлеклась на комаров и наехала на своего сына
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Depositphotos

Женщина за рулем машины наехала на своего ребенка из-за налетевших в салон комаров, сообщает Госавтоинспекция Свердловской области.

Инцидент произошел вечером 18 мая в поселке Ключевск. Около 18:40 женщина двигалась на своем Chery Tiggo за семилетним сыном, который ехал по грунтовой дороге на велосипеде в сторону Березовского. В какой-то момент мать отвлеклась на комаров, залетевших в салон, и наехала на юного велосипедиста.

Хотя скорость автомобиля была небольшой, мальчик все же получил травмы. После оказания помощи он был отпущен домой. В отношении его матери, которая имеет 17 лет стажа и за это время 22 раза привлекалась к административной ответственности, составили протокол за нарушение ПДД, повлекшее причинение легкого вреда здоровью. Также женщину могут наказать за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.

Ранее автобус с 30 пассажирами попал в ДТП под Екатеринбургом из-за собаки.

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