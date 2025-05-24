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Названо число пострадавших в ДТП в Подмосковье, остающихся в больницах

Минздрав РФ: в больницах находятся девять пострадавших в ДТП с микроавтобусом
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ГСУ СК России по Московской области

Девять человек, пострадавших в результате ДТП с участием микроавтобуса в Московской области, находятся в больницах. Об этом заявил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов, передает РИА Новости.

По его словам, раненых доставили в медицинские учреждения в Москве и области. Также некоторых пострадавших госпитализировали в федеральные медицинские центры Минздрава РФ.

«Состояние одного из пострадавших врачи оценивают как тяжелое, восемь пациентов — в состоянии средней тяжести», — подчеркнул чиновник.

Кузнецов уточнил, что в настоящее время раненые получают всю необходимую помощь. Врачи проводят телемедицинские консультации с коллегами из федеральных учреждений, при этом их работу координирует Федеральный центр медицины катастроф Минздрава РФ.

Вечером 23 мая на трассе М-12 в Московской области произошла авария с участием микроавтобуса. Транспортное средство врезалось в два легковых автомобиля, после чего опрокинулось на бок. В результате пострадали 10 человек, еще двоих — мать и ее девятилетнего сына — спасти не удалось. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

На фоне случившегося сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело. Как рассказали в Следственном комитете РФ, водителя микроавтобуса взяли под стражу.

Ранее в сети появились видео, на которых запечатлены первые секунды после ДТП с участием микроавтобуса на трассе М-12.

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