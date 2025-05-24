После ДТП с автобусом в Подмосковье возбудили уголовное дело

МВД: в Ногинске по факту ДТП завели уголовное дело о нарушении ПДД

В подмосковном Ногинске после ДТП с автобусом, в котором 12 человек, было возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает МВД по Московской области в Telegram-канале.

«По факту дорожно-транспортного происшествия, в котором погибли женщина и ребенок, а также несколько человек получили телесные повреждения, возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ», — сказала начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

До этого Telegram-канал Baza опубликовал видео смертельного ДТП с участием микроавтобуса на трассе М-12 в Подмосковье.

Ролик был снят на видеорегистратор проезжавшего мимо автомобиля. На кадрах видно, что микроавтобус врезался в стоящую впереди машину на скорости примерно 130 км/час.

Авария на трассе произошла вечером 23 мая. По данным Baza, микроавтобус с детьми столкнулся с двумя легковушками. В результате дорожной аварии образовался затор.

Ранее пассажирский автобус загорелся на севере Москвы и попал на видео.