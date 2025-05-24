«Умоляла спасти ребенка»: в Подмосковье перевернулся микроавтобус, погибли мать и сын

В Подмосковье в результате ДТП с микроавтобусом погибли женщина и ее ребенок

В Подмосковье микроавтобус столкнулся с двумя легковушками и опрокинулся на бок. В результате аварии погибли двое: по информации СМИ, это мать и ее 9-летний сын. В ДТП пострадали еще 10 человек, для их эвакуации задействовали вертолет и временно перекрыли трассу М-12. Одни очевидцы говорят, что водитель микроавтобуса не заметил легковушку и допустил столкновение, другие — что аварию могли спровоцировать лихачи на Audi. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Два человека погибли, еще 10 пострадали в результате аварии с участием двух легковушек и микроавтобуса в Подмосковье. Об этом сообщила пресс-служба управления прокуратуры Московской области. По данным SHOT, погибшими оказались мать и ее 9-летний сын. Они ехали в легковушке, сообщает «Российская газета».

Как рассказали очевидцы, сразу после столкновения машин женщина еще была в сознании. Она «умоляла спасти ребенка, сама была вся в крови».

Мальчика вытащил из машины и пытался реанимировать его отец, однако спасти школьника не удалось.

Ребенок погиб на месте, его мать скончалась позже в машине скорой помощи.

«В салоне [микроавтобуса] также находились еще трое детей, их с многочисленными ушибами и травмами в состоянии средней тяжести доставили в центр Рошаля, с ними работают медики. Также госпитализированы семь взрослых», — сообщает Baza.

Один из пострадавших, который находился в микроавтобусе, рассказал РЕН ТВ, что перед ДТП уснул, а очнулся уже в перевернутой машине. Мужчина добавил, что у него травма челюсти.

Для эвакуации пострадавших в аварии задействовали вертолет санавиации и временно перекрыли движение на 65-м км М-12 по направлению в Казань. Из-за этого на дороге образовалась огромная пробка. В «Автодоре» сообщили, что после эвакуации движение будет запущено по одной полосе, и службы приступят к ликвидации последствий аварии.

Не заметил остановившееся авто

Первые сообщения об аварии появились в районе 21:30. СМИ сообщили, что микроавтобус Mercedes Sprinter опрокинулся на бок в результате столкновения с двумя легковушками на трассе М-12 у Ногинска. Источник РЕН ТВ рассказал, что

у одного легкого автомобиля лопнуло колесо. Водитель остановился на трассе и вышел из машины, чтобы установить аварийный знак. Водитель микроавтобуса отвлекся и врезался в остановившуюся машину. Следом в микроавтобус влетела еще одна легковушка.

При этом «Российская газета» со ссылкой на очевидцев написала, что аварию могли спровоцировать лихачи на Audi. «По трассе гнали на большой скорости две Audi. У нас была скорость 130, а они нас со свистом обгоняли, всех подрезали», — заявила свидетельница ДТП.

Следственный комитет Московской области возбудил уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших травмирование пассажиров, а также гибель двух человек. Виновным может грозить до семи лет лишения свободы.