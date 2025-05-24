В Подмосковье перевернутый микроавтобус с детьми попал на видео после жесткого ДТП

В Подмосковье на видео попали первые секунды после жесткого ДТП с автобусом

В Подмосковье микроавтобус с детьми столкнулся с двумя автомобилями. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

«Первые секунды после аварии на трассе М-12 в Подмосковье», — говорится в сообщении.

Очевидцы запечатлели последствия ДТП на видео. На кадрах видно, что черный микроавтобус лежит перевернутый на проезжей части. Кроме того, возле дорожного ограждения стоит другая машина, которая повредила отбойники. На записи также заметно, что части от автомобилей разбросаны на дороге. На видео слышен плач женщины.

Авария на трассе произошла вечером 23 мая. По данным Baza, микроавтобус с детьми столкнулся с двумя легковушками. В результате дорожной аварии образовался затор.

Позже в МВД РФ сообщили, что в результате дорожно-транспортного происшествия с микроавтобусом на трассе М-12 в Московской области пострадали десять человек, еще двое получили травмы, несовместимые с жизнью. На месте работали сотрудники Госавтоинспекции, которые устанавливали все обстоятельства произошедшего.

Ранее момент смертельного ДТП с микроавтобусом в Подмосковье попал на видео.