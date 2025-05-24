В Каменске-Шахтинском загорелась кровля складского помещения

МЧС: в Каменске-Шахтинском горит кровля склада на площади в 600 кв. метров

В Каменске-Шахтинском Ростовской области горит кровля складского помещения. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

По данным ведомства, происшествие случилось на улице Красная, 42. Огонь охватил площадь 600 квадратных метров. На месте работают 33 спасателя на 11 единицах техники.

Этим утром в Пятигорске ликвидировали открытое горение площадью 1 тыс. кв. метров на складе вторичной переработки.

Накануне в МЧС сообщили о локализации крупного пожара в промзоне в Люберцах. О пожаре на складе также сообщали местные жители. В промзоне находится оптовый склад продовольственных товаров.

Незадолго до этого сообщалось, что на месте происшествия в автосервисе на улице Промышленной была организована работа 20 сотрудников МЧС с привлечением семи единиц техники. Информация о пострадавших не поступала. В настоящее время выясняются причины возгорания.

Ранее пожарные потушили крупный пожар на хладокомбинате в ДНР.