Спасатели локализовали крупный пожар в Люберцах

Спасатели локализовали пожар на 600 «квадратов» на складе в Подмосковье

Спасатели локализовали крупный пожар в промзоне в Люберцах. Об этом сообщили в МЧС России по региону.

«В промзоне Силикат горит здание склада на 600 квадратных метров. На месте работают 50 сотрудников и 9 единиц техники. Информация о пострадавших не поступала», — говорится в сообщении.

Спасатели занимаются полной ликвидацией пожара. Причина возгорания на данный момент неизвестна.

О пожаре на складе также сообщали местные жители. Они передавали информацию о возгорании в Котельниках. В промзоне находится оптовый склад продовольственных товаров.

Незадолго до этого сообщалось, что на месте происшествия в автосервисе на улице Промышленной была организована работа 20 сотрудников МЧС с привлечением семи единиц техники. Информация о пострадавших не поступала. В настоящее время выясняются причины возгорания.

Ранее пожарные потушили крупный пожар на хладокомбинате в ДНР.