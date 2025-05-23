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Крупный пожар вспыхнул в промзоне в Подмосковье

Крупный пожар вспыхнул в промзоне в подмосковных Котельниках

Мощный пожар разгорелся в промзоне в подмосковных Котельниках. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.

Местные жители сообщили, что горит здание в районе Силикат. В промзоне находится оптовый склад продовольственных товаров. Причины возгорания на данный момент неизвестны. Сведения о пострадавших на момент публикации не поступали.

Кадры пожара также опубликовал Telegram-канал «Котельники 24». На них видно, что столб дыма поднимается на десятки метров над землей.

До этого сотрудники МЧС России локализовали пожар в автосервисе в подмосковном Подольске. Общая площадь возгорания составила 1500 квадратных метров.

Незадолго до этого сообщалось, что на месте происшествия в автосервисе на улице Промышленной была организована работа 20 сотрудников МЧС с привлечением семи единиц техники. Информация о пострадавших не поступала. В настоящее время выясняются причины возгорания.

Ранее автосалон загорелся в Подмосковье около МКАД.

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