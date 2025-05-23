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Пассажирский автобус загорелся на севере Москвы и попал на видео

В Москве на видео попал полыхающий автобус

В Москве загорелся пассажирский автобус. Об этом сообщает Telegram-канал «Моя Москва».

«На Дмитровском шоссе загорелся автобус. Подробности инцидента пока неизвестны, на месте работают оперативные службы», — говорится в сообщении.

На опубликованных в сети кадрах видно, что автобус горит на проезжей части.

До этого сообщалось, что в Одинцово автомобили загорелись на парковке. Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как несколько машин горят на парковке. Далее на записи заметно, что на место прибыли спасатели, которые ликвидировали возгорание.

Кроме того, на МКАД произошло жесткое дорожно-транспортное происшествие, в котором фургон «впечатал» водителя в его легковой автомобиль. На размещенных кадрах видно, что легковой автомобиль остановился прямо по центру трассы. Водитель вышел из машины и открыл багажник, после чего в него врезается фургон. Инцидент произошел 1 мая.

Ранее на Каширском шоссе в Москве у скорой помощи оторвало крышу после ДТП со строительной техникой.

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