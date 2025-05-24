Москалькова назвала освобожденных из украинского плена курян победителями

Уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова в своем Telegram-канале заявила, что освобожденные из украинского плена жители Курской области вернулись на Родину «победителями».

Она отметила, что врио губернатора Курской области Александр Хинштейн по традиции приветствовал возвратившихся жителей.

«Усталые, изможденные, но не сломленные, не подавленные, а морально окрыленные — они возвратились победителями», — написала Москалькова.

Омбудсмен добавила, что по результатам обмена и долгой дороги куряне были доставлены в пункт временного размещения (ПВР).

Хинштейн лично встретил в Курске автобус с освобожденными из украинского плена жителями региона.

23 мая Минобороны РФ сообщило, что Украина в рамках обмена вернула 270 российских военнослужащих и 120 гражданских, в том числе захваченных ВСУ мирных жителей Курской области. Российская сторона взамен передала Украине 270 военнопленных ВСУ и 120 гражданских лиц. В ведомстве подчеркнули, что обмен будет продолжен в ближайшие дни.

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что обмен пленными между Россией и Украиной оказался небывалым по масштабам. Омбудсмен обратила внимание на то, что первыми прибыли гражданские жители Курской области и политзаключенные.

Ранее Алаудинов раскрыл приоритеты Украины в вопросах обмена.