Россиянам объяснили, почеум в мае купаться опасно

Врач Тяжельников: нахождение в холодной майской воде может привести к болезням

Главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи московского департамента здравоохранения Андрей Тяжельников. рассказал РИА Новости, чем опасно купание в мае.

По его словам, даже непродолжительное нахождение в холодной воде, которая в мае еще не прогрелась, может привести к развитию ряда заболеваний, таких как заболевания мочеполовой системы, органов дыхания. Возрастает риск холодового шока, появления судорог, остановки дыхания, может произойти спазм сосудов, повышение артериального давления.

Специалист уточнил, что тепло в мае очень обманчиво, ведь вода еще не успела прогреться.

«Даже непродолжительное нахождение неподготовленного человека в холодной воде может спровоцировать заболевания мочеполовой системы, органов дыхания. Опасность заключается и в том, что человек сам может не распознать начинающееся переохлаждение», — отметил Тяжельников.

Он добавил, что от купания в холодной воде стоит воздержаться людям с хроническими заболеваниями и пожилым людям.

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