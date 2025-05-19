Вильфанд предупредил о ливнях с грозой в десяти регионах России

В некоторых регионах Сибири и Северного Кавказа прогнозируются ливни с грозой и сильным ветром с 19 мая. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с ТАСС.

Непогода ожидается на территории Алтайского края, республики Алтай, в Новосибирской и Кемеровской областях, отметил он. А в ночь на вторник ливни, грозы и шквалистые усиления ветра до 25 м/с прогнозируются в южных районах Красноярского края, Хакасии и Туве, рассказал синоптик.

Ливни в сочетании с грозой, градом и ветром до 25 м/с в ближайшие дни пройдут в Ставрополье, Ингушетии и Чеченской Республике. В связи с этим на горных реках возможен подъем уровня воды с достижением неблагоприятных отметок и подтоплением, добавил научный руководитель Гидрометцентра России.

17 мая Вильфанд сообщил, что зима и весна в России богаты на погодные аномалии, но такая обстановка в некотором смысле выгодна для сельского хозяйства. По его словам, зима выдалась малоснежной, а среднемесячная температура в январе держалась выше нуля. Синоптик уточнил, что такая погода зимой скорее характерна для юга Франции, чем для России.

Синоптик рассказал, что март выдался бесснежным, а в мае выпало около 70% осадков от месячной нормы. В случае если в Черноземном районе, Ростовской области и Краснодарском крае установилась бы жаркая погода, то тогда возникли бы условия для засухи, добавил он.

Ранее в Оренбургской области на совхоз обрушились гигантский смерч и град.