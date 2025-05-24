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Одна из старейших российских газет отметит 100-летие

«Комсомольской правде» исполнилось 100 лет
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Александр Кряжев/РИА Новости

Одна из старейших российских газет «Комсомольская правда» отпразднует 100-летие 24 мая 2025 года. Об этом говорится в релизе, поступившем в «Газету.Ru».

Газету основали 24 мая 1925 года как официальный орган ЦК ВЛКСМ. Сейчас медиахолдинг включает в себя газету, радиостанцию и интернет-сайт kp.ru.

«С момента своего основания «Комсомольская правда» стремилась быть рядом с читателями, отражая важнейшие события страны, помогая разобраться в происходящем и поддержать в трудные времена. Газета активно участвовала в жизни общества, организовывала экспедиции, поддерживала культурные проекты и освещала ключевые моменты истории», — отметили в сообщении пресс-службы.

Издательство также занимается развитием книжного направления, создает исторические и научно-популярные книги совместно с экспертами. Кроме того, под эгидой «КП» различные мероприятия. Например, Национальная экологическая премия, в ходе которой выявляются лучшие экологические практики российских предприятий, регионов и так далее.

24 января 2025 года президент России Владимир Путин подписал указ о награждении коллектива «КП» государственной наградой — орденом Почета. Среди других наград издания — Ордена Ленина, Октябрьской Революции, Отечественной войны I степени и два ордена Трудового Красного Знамени.

Накануне сообщалось, что в России к 100-летию «Комсомольской правды» выпустили почтовую марку с логотипом издания, церемония памятного гашения марки прошла в московской редакции «КП».

Ранее в Москве представили книгу памяти главреда «Комсомольской правды» Сунгоркина.

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100 лет «Комсомольской правде»
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