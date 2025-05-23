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В России выпустили почтовую марку к 100-летию «КП»

Почтовую марку к 100-летию «КП» выпустили в России
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Комсомольская правда

В России к 100-летию «Комсомольской правды» выпустили почтовую марку с логотипом издания, церемония памятного гашения марки прошла в московской редакции «КП». Об этом по итогам мероприятия сообщили на сайте kp.ru.

На знаке изображены шесть наград издания — ордена Почета, Ленина, Октябрьской Революции, Отечественной войны I степени и два ордена Трудового Красного Знамени. Он уже поступил в продажу в почтовые отделения и магазины для коллекционеров. С помощью марки можно будет отправить настоящее письмо или бандероль или дополнить коллекцию. Художником-дизайнером выступил Иван Ульяновский.

В торжественном мероприятии приняли участие директор по развитию продуктов и сервисов «Почты России» Антон Нечаев, генерал-майор полиции, замначальника ГУ по обеспечению безопасности дорожного движения МВД РФ Олег Понарьин, главный редактор, генеральный директор Медиагруппы «Комсомольская правда» Олеся Носова и не только.

Церемонию также провели и в других регионах России, для этого представители издания выпустили специальные штампики с названиями городов.

«Это вообще здорово, что газете — 100 лет! И фактически — это не просто газета, это голос эпохи, история нашей страны. Жаль, что марка коллекционная — могла бы путешествовать по разным странам и рассказывать людям о газете, о нашей стране», — поделился депутат Законодательного собрания Красноярского края Александр Новиков.

В 2024 году в пресс-центре медиагруппы КП представили книгу Станислава Гольдфарба «Сунгоркин, или Как закалялась «Комсомольская правда», посвященную бывшему главному редактору «Комсомолки» Владимиру Сунгоркину.

Ранее ассоциация менеджеров обсудила влияние ИИ на будущее журналистики.

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100 лет «Комсомольской правде»
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