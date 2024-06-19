В Москве представили книгу памяти главреда «Комсомольской правды» Сунгоркина

Книгу Станислава Гольдфарба «Сунгоркин, или Как закалялась «Комсомольская правда», посвященную бывшему главному редактору «Комсомолки» Владимиру Сунгоркину, представили в пресс-центре медиагруппы КП. Об этом сообщили в редакции издания.

Владимиру Сунгоркину 16 июня исполнилось бы 70 лет. Но он скончался в сентябре 2022 года, во время экспедиции по родному для него Дальнему Востоку.

Книга представляет собой биографию, основанную на рассказах людей, знавших Владимира Сунгоркина.

По словам автора — доктора исторических наук, заведующего кафедрой массовых коммуникаций и мультимедиа Иркутского государственного университета, директора Иркутского филиала «Комсомольской правды», это еще история того, как в смутные 90-е годы блестящий медиаменеджер преобразовывал и буквально спасал «Комсомольскую правду».

Главный редактор и генеральный директор медиагруппы «Комсомольская правда» Олеся Носова отметила, что Сунгоркин был настоящим визионером, который мог предвидеть тренды.

Она добавила, этот талант помог простому мальчишке из глубинки стать одним из главных медиаменеджеров мира.

«Книга, на мой взгляд, получилась замечательная. Мы вроде бы все знаем про «Комсомольскую правду», все знаем про идеи Владимира Сунгоркина. Но, когда я открыла книгу, было полное впечатление, что я читаю это в первый раз, другими глазами», — поделилась впечатлениями Носова.

На презентацию пришли друзья и коллеги Сунгоркина. Среди них — экс-премьер РФ Сергей Степашин, председатель совета директоров медиагруппы «Комсомольская правда» и гендиректор радиостанции «Говорит Москва» Владимир Мамонтов, председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев и другие.

«Сунгоркин, или Как закалялась «Комсомольская правда» — вторая книга о главреде КП. Первая была издана в прошлом году, к годовщине его смерти. В сборник воспоминаний вошли тексты первого заместителя руководителя администрации президента Алексея Громова, пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, главреда и гендиректора медиагруппы «Комсомольская правда» Олеси Носовой, а также коллег, друзей и членов семьи.