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Петербуржца отправили в тюрьму за попытку поджечь здание ФСБ

РИА Новости: петербуржцу дали десять лет за попытку поджечь здание ФСБ
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РИА Новости

Петербуржца Юрия Петраша (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) приговорили к десяти годам лишения свободы за попытку поджечь здание ФСБ. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник в суде.

Суд выяснил, что вечером 7 февраля мужчина находился на территории, прилегающей ко входу в здание управления ФСБ по Шпалерной улице, и облил легковоспламеняющейся жидкостью входную дверь, после чего поджег ее. Затем фигурант направился к входной двери этого же здания со стороны Захарьевской улицы, также облил ее и подпалил.

Мужчину осудили по статье о теракте. По решению суда, первые два года он проведет в тюрьме, остальные — в колонии строгого режима.

10 февраля стало известно, что Петраша заключили под стражу. Задержанный и его адвокат выступали за мягкую меру пресечения в виде домашнего ареста или подписки о невыезде, аргументируя это тем, что Петраш не судим, а также зарегистрирован и постоянно проживает в Петербурге. Однако суд не удовлетворил просьбу, оставив мужчину под арестом.

В конце марта сообщалось, что сотрудники ФСБ предотвратили теракт в одном из административных зданий в Москве. Задержанный мужчина дал показания. У него изъяли самодельное взрывное устройство весом 5 кг с таймером и смартфон. Фигурант рассказал, что в феврале был завербован украинскими спецслужбами и по указанию куратора изъял из тайника СВУ с часовым механизмом, которое необходимо было заложить в Москве в одном из административных зданий. После этого ему обещали обеспечить выезд на Украину.

Ранее ФСБ ликвидировала террориста, планировавшего взрывы в Москве и Подмосковье.

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