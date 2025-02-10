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В Санкт-Петербурге арестовали подозреваемого в поджоге здания ФСБ

Петербуржца, поджегшего здание ФСБ с двух сторон, заподозрили в теракте
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Elnur/Shutterstock/FOTODOM

В Петербурге заключили под стражу подозреваемого в поджоге двух входных дверей здания ФСБ на Литейном проспекте. Об этом сообщает объединенная пресс-служба городских судов в официальном Telegram-канале.

«‎Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Юрия Петраша, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 205 (Теракт) УК РФ», — говорится в сообщении.

По версии следствия, вечером 7 февраля Петраш на территории, прилегающей к входу в здание УФСБ по Шпалерной улице, облил легковоспламеняющейся жидкостью входную дверь и поджег ее. Потом он подошел к входной двери со стороны Захарьевской улицы, облил и подпалил ее.

В суде уточнили, что задержанный и его адвокат выступали за мягкую меру пресечения в виде домашнего ареста или подписки о невыезде, аргументируя, что Петраш не судим, а также зарегистрирован и постоянно проживает в Петербурге. Однако суд не удовлетворил просьбу, оставив мужчину под стражей до 6 апреля.

До этого прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу журналистки Надежды Кеворковой об оправдании терроризма из-за публикаций в Telegram. По информации «Известий», в своем Telegram-канале блогер публиковала посты, оправдывающие нападение бандгруппы Шамиля Басаева на Нальчик в 2005 году и деятельность «Движения Талибан» (организация запрещена в России). Ее также обвиняют в связях с террористами.

Ранее в РФ признали законным приговор актеру Алексею Панину по делу об оправдании терроризма.

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