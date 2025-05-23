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Школьница с размаху ударила одноклассницу кулаком в лицо в Татарстане

В Татарстане школьница с размаху ударила одноклассницу кулаком в лицо
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Depositphotos

В Татарстане девочка получила травму челюсти после нападения одноклассницы. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Iptash.

Инцидент произошел в городе Азино, когда группа школьников окружила девочку и стала издеваться над ней. После этого одна из участниц с размаху ударила жертву кулаком в лицо. Все происходящее снималось на видео.

Пострадавшая с травмой челюсти была доставлена в больницу. Запись с избиением распространилась среди учеников школы. Сообщается, что подобные случаи являются «привычной забавой» для местных пятиклассников.

До этого в Калининграде школьницу избили две ее ровесницы после словесного конфликта. По словам матери пострадавшей, одна из нападавших занимается рукопашным боем. Женщина сообщила о намерении обратиться в полицию и ПДН.

Ранее в Благовещенске незнакомец ударил школьницу битой на улице.

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