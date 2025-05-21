В Благовещенске незнакомец ударил школьницу битой на улице

В Благовещенске мужчину задержали за нападение с битой на девушку

Полицейские Благовещенска разбираются в ситуации с нападением на школьницу на улице. Об этом сообщает управление МВД по региону.

Инцидент произошел на Театральной улице. Незнакомец нанес школьнице несколько ударов и скрылся. Позже пострадавшую нашли местные жители и сообщили об этом в полицию. Прибывшие на место медики госпитализировали девушку с травмами.

«Проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», – сообщается в публикации.

По данным местных СМИ, в день инцидента пострадавшая вышла из автобуса и отправилась в сторону Свободной улицы, к ней навстречу шел незнакомец. Оказавшись позади, мужчина ударил ее битой по голове.

Медики оказали пострадавшей помощь. На данный момент угрозы жизни нет, ее состояние оценивают как удовлетворительное.

Подозреваемого задержали, им оказался 39-летний мужчина. Сейчас полицейские выясняют обстоятельства инцидента.

Ранее в Чувашии мужчина избил жену бейсбольной битой и сломал ей руку.