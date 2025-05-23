На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Граждане России и США перестали видеть друг в друге врагов

Спецпредставитель Дмитриев: Россия и США перестали видеть друг в друге врагов
close
Dmitrii Shirinkin/Shutterstock/FOTODOM

Граждане России и США перестали видеть друг в друге врагов. Об этом заявил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев в соцсети Х.

«Россияне и американцы надеются на диалог и сотрудничество», — написал чиновник.

Дмитриев добавил, что если раньше США считали противником 76% россиян, то в настоящее время эта категория граждан сократилась до 27%. В свою очередь, отметил спецпредставитель, процент американцев, которые считают Россию враждебным государством, снизился с 70% до 50%.

Незадолго до этого министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не предается иллюзиям в отношениях с США и исходит из того, что Вашингтон может радикально менять свою позицию. Глава российского МИД подчеркнул, что Москва это учитывает, планируя свои шаги.

По его мнению, нынешние российско-американские отношения можно охарактеризовать как «возвращение к нормальности».

Бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор до этого выразил мнение, что у США на данный момент нет никаких рычагов влияния на Россию и Вашингтон сможет полностью восстановить отношения с Москвой в случае, если прекратит поддержку Киева.

Ранее в Германии выразили беспокойство из-за возможной сделки США с Россией.

Все новости на тему:
Отношения России и США
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами