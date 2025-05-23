Граждане России и США перестали видеть друг в друге врагов. Об этом заявил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев в соцсети Х.

«Россияне и американцы надеются на диалог и сотрудничество», — написал чиновник.

Дмитриев добавил, что если раньше США считали противником 76% россиян, то в настоящее время эта категория граждан сократилась до 27%. В свою очередь, отметил спецпредставитель, процент американцев, которые считают Россию враждебным государством, снизился с 70% до 50%.

Незадолго до этого министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не предается иллюзиям в отношениях с США и исходит из того, что Вашингтон может радикально менять свою позицию. Глава российского МИД подчеркнул, что Москва это учитывает, планируя свои шаги.

По его мнению, нынешние российско-американские отношения можно охарактеризовать как «возвращение к нормальности».

Бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор до этого выразил мнение, что у США на данный момент нет никаких рычагов влияния на Россию и Вашингтон сможет полностью восстановить отношения с Москвой в случае, если прекратит поддержку Киева.

Ранее в Германии выразили беспокойство из-за возможной сделки США с Россией.