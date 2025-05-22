В США назвали условие восстановления отношений с Россией

Соединенные Штаты смогут полностью восстановить отношения с Россией в случае, если прекратят поддержку Киева. Об этом заявил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор на своей странице в соцсети X (бывшая Twitter).

«Мы должны прекратить финансирование и поддержку этого конфликта, чтобы нормализовать отношения!» — подчеркнул он.

По мнению Макгрегора, у США на данный момент нет никаких рычагов влияния на Россию.

До этого госсекретарь США, временно исполняющий обязанности помощника американского президента по национальной безопасности Марко Рубио заявлял, что США оставляют за собой право ужесточить санкции в отношении России, но предпочли бы не прибегать к этой мере в процессе урегулирования украинского кризиса.

В свою очередь президент США Дональд Трамп, выступая на встрече с президентом ЮАР Сирилом Рамафосой в Белом доме, отметил, что Запад совершил ошибку, исключив Россию из формата «Большой восьмерки» (G8).

Ранее Путин оценил возобновление переговоров России и Украины.