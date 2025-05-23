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Лавров заявил, что Россия не предается иллюзиям в отношениях с США

Лавров: Россия планирует шаги исходя из того, что США не раз меняли свою позицию
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Pavel Bednyakov, Pool/AP

Россия не предается иллюзиям в отношениях с США и исходит из того, что Вашингтон может радикально менять свою позицию. Об этом заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров, передает ТАСС.

«Мы, естественно, люди трезвые в политическом смысле. И здесь очень важно не предаваться иллюзиям, важно быть реалистами, понимать, что многократно были ситуации, когда Соединенные Штаты меняли свою позицию радикально. Это жизнь, это никуда не уйдет», — сказал Лавров на конференции, констатировав «существенное изменение» политики администрации США по сравнению с предыдущей.

Министр подчеркнул, что Москва это учитывает, планируя свои шаги.

По его мнению, нынешние российско-американские отношения можно охарактеризовать как «возвращение к нормальности».

До этого журнал New Lines со ссылкой на источники писал, что госсекретарь США Марко Рубио «почти ежедневно» упоминает о возможности введения новых санкций против России, однако президент Дональд Трамп скептически относится к такому варианту.

Ранее Трамп согласился с ультиматумом Европы Путину, но потом передумал.

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