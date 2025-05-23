Минюст признал иноагентом правозащитника Яна Рачинского

Министерство юстиции РФ внесло в список иноагентов председателя правления международного общества «Мемориал» (организация включена Минюстом в список иноагентов) Яна Рачинского. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Рачинский распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти РФ решениях и проводимой ими политике, выступал против специальной военной операции на Украине, отметили в Минюсте. Он также принимал участие в создании и распространении сообщений и материалов иностранных агентов, а также в создании сообщений и материалов иностранных и международных организаций, деятельность которых признана на территории РФ нежелательной.

«Мемориал» был ликвидирован по решению Верховного суда в конце 2021 года.

Также Минюст РФ признал иноагентами политолога Юрия Пивоварова, украинского журналиста Алексея Суханова и поэта Александра Смирнова.

19 мая заместитель министра юстиции Олег Свириденко сообщил, что Минюст России предлагает ввести уголовную ответственность за несоблюдение закона об иностранных агентах. Он подчеркнул, что подобные наказания предусмотрены в США, Австралии и Великобритании. По его словам, нужно прекратить «нянчиться с этими субъектами, которые ничего хорошего для нашей страны не приносят».

Ранее в Госдуме раскрыли, как иноагенты хотят «взорвать Россию изнутри».