На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Минюст признал иноагентом правозащитника Яна Рачинского

Минюст внес в список иноагентов правозащитника Яна Рачинского
close
Bulkin Sergey/Global Look Press

Министерство юстиции РФ внесло в список иноагентов председателя правления международного общества «Мемориал» (организация включена Минюстом в список иноагентов) Яна Рачинского. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Рачинский распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти РФ решениях и проводимой ими политике, выступал против специальной военной операции на Украине, отметили в Минюсте. Он также принимал участие в создании и распространении сообщений и материалов иностранных агентов, а также в создании сообщений и материалов иностранных и международных организаций, деятельность которых признана на территории РФ нежелательной.

«Мемориал» был ликвидирован по решению Верховного суда в конце 2021 года.

Также Минюст РФ признал иноагентами политолога Юрия Пивоварова, украинского журналиста Алексея Суханова и поэта Александра Смирнова.

19 мая заместитель министра юстиции Олег Свириденко сообщил, что Минюст России предлагает ввести уголовную ответственность за несоблюдение закона об иностранных агентах. Он подчеркнул, что подобные наказания предусмотрены в США, Австралии и Великобритании. По его словам, нужно прекратить «нянчиться с этими субъектами, которые ничего хорошего для нашей страны не приносят».

Ранее в Госдуме раскрыли, как иноагенты хотят «взорвать Россию изнутри».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами