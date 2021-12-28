«Иск — удовлетворить». В России ликвидировали «Мемориал»*

Верховный суд РФ решил ликвидировать историко-просветительское общество «Мемориал» * . Иск был поддержан представителями Минюста и Роскомнадзора. Представитель Генпрокуратуры Алексей Жафяров на суде заявил, что «Мемориал» создает «лживый образ СССР как террористического государства, обеляет и реабилитирует нацистских преступников, на чьих руках кровь советских граждан». У здания суда несогласные люди кричат «Позор!».

Судья Верховного суда (ВС) Российской Федерации Алла Назарова поддержала иск Генпрокуратуры РФ о ликвидации общества «Мемориал» (организация включена Минюстом в список иноагентов). Об этом сообщает ТАСС.

«Иск Генеральной прокуратуры о ликвидации Международного историко-просветительского общества «Мемориал» удовлетворить», — огласила решение Назарова.

Она также заявила, что ликвидированы должны быть все региональные отделения и прочие структурные подразделения историко-просветительского общества. Представители «Мемориала» намерены обжаловать решение о ликвидации. Кроме того, заявил председатель правления Ян Рачинский, «Мемориал» обратится в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).

Несколько десятков человек собрались у здания суда. После вынесения приговора они начали кричать «Позор!». Нескольких протестующих задержала полиция.

Во вторник в суде состоялись прения сторон. Прокурор Алексей Жафяров заявил, что организация спекулирует на теме репрессий и реабилитирует «изменников родины». Он добавил, что

«Мемориал» создает лживый образ СССР как террористического государства, обеляет и реабилитирует нацистских преступников, на чьих руках кровь советских граждан».

Кроме того, по словам Жафярова, за последние годы «Мемориал» не обращался в Генпрокуратуру с просьбой о признании кого-либо жертвой репрессий.

«Почему сейчас мы, потомки победителей, вынуждены наблюдать за попытками реабилитации изменников родины и нацистских пособников... Наверное, потому что за это кто-то платит. И вот эта подлинная причина того яростного неприятия, с которым открещивается «Мемориал» от статуса иностранного агента», — добавил представитель Генпрокуратуры.

Иск поддержали также Минюст РФ и Роскомнадзор.

Генпрокуратура требовала ликвидировать «Мемориал» в связи с «систематическим» нарушением требований о маркировке материалов иностранного агента. Московская прокуратура подала в Мосгорсуд схожий иск с требованием о ликвидации правозащитного центра «Мемориал». Организация «Ветераны России» обратилась к генпрокурору Игорю Краснову с требованием привлечь историко-просветительское общество к ответственности «за реабилитацию нацизма».

«Приводит к депрессии»

23 декабря в Мосгорсуде началось рассмотрение иска прокуратуры Москвы о ликвидации другой организации — правозащитного центра «Мемориал». Это структура, которая занимается «юридическим консультированием, помощью беженцам и политзаключенным», она является частью международного историко-просветительского общества «Мемориал», она же — «Международный Мемориал». С 2014 года обе структуры находятся в реестре иностранных агентов. «Международный Мемориал» работает над исследованиями репрессий в СССР, реабилитацией жертв, а также помогает их семьям.

«Организация неоднократно нарушала закон об иноагентах, игнорируя маркировки. Из-за этого граждане не могут подойти критически к публикуемым статьям… Это может привести к различным последствиям: формированию негативного общественного мнения или … к депрессии», — сказал прокурор.

Гособвинитель добавил, что столичная прокуратура обратилось с иском о ликвидации только сейчас, так как организация «широко известна и длительное время занимается правозащитными функциями».

В начале декабря президент России Владимир Путин, комментируя иск о ликвидации ИПО «Мемориал», указал на то, что организация неоднократно и «демонстративно» совершала нарушения.

«По поводу международных организаций, которые «Мемориал» пытается защищать. Они включены у нас в список террористических и экстремистских организаций. Это вопрос, который требует дополнительного исследования», — отметил президент в ходе заседания СПЧ.

Путин также рассказал, что специалисты из Израиля нашли в списке жертв советских политических репрессий, который ведет «Мемориал», ряд лиц, служивших нацистам и участвовавших в массовых убийствах евреев.

При этом он подчеркнул, что всегда относился к «Мемориалу» как к «наиболее уважаемой организации».

Говоря о судебном процессе, российский президент сказал, что разбирательство еще продолжается, а также выразил надежду на то, что оно будет объективным.

«Я, конечно, обратил внимание на то, что было в средствах массовой информации по поводу «Мемориала». Конечно, попросил дать мне дополнительные сведения о том, что там происходит», — добавил Путин.