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Минюст дополнил список иноагентов, в него попал политолог Пивоваров

Минюст признал журналистов Пивоварова и Суханова и поэта Смирнова иноагентами
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suhanov.official/poet.delfinov/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)/Михаил Джапаридзе/ТАСС

Минюст России внес политолога Юрия Пивоварова, украинского журналиста Алексея Суханова и поэта Александра Смирнова в реестр иноагентов. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Также в список попали 78-летний писатель Анатолий Королев, бывший ответственный секретарь Координационного совета оппозиции Дмитрий Некрасов, правозащитник Ян Рачинский и автор Телеграм-канала USlegalnews, юрист и правозащитник Игорь Слабых. Всех их обвинили в распространении недостоверной информации о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике.

Обоснованием для включения Пивоварова в реестр иноагентов стало то, что он живет за границей, осуждает СВО и взаимодействует с нежелательными организациями, а также принимал участие в создании материалов иноагентов.

19 мая Минюст России предложил ввести уголовную ответственность за несоблюдение закона об иностранных агентах.

В апреле президент России Владимир Путин подписал закон о признании иностранными агентами лиц, содействующих исполнению решений международных организаций, в которых Россия не участвует, или иностранных госорганов, если эти решения направлены против безопасности РФ. Таким образом, дополняется закон «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием».

Ранее в Минюсте РФ заявили о готовности признать иноагентом даже пришельца.

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