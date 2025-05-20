В Минюсте РФ заявили о готовности признать иноагентом даже пришельца

Минюст: в РФ иноагентом могут признать любого, кто работает против ее интересов

Российское законодательство позволяет внести в реестр иностранных агентов любого, кто работает против интересов РФ. Об этом на полях XIII Петербургского международного юридического форума заявил заместитель министра юстиции страны Олег Свириденко, пишет ТАСС.

По его словам, в прошлом законодательство в РФ «работало нормально». Однако с течением времени реалии претерпели изменения, и коллективный Запад начал пытаться усилить влияние на страну. В связи с этим власти были вынуждены разработать новое законодательство о контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием.

«Принятым законом расширен субъектный состав иностранных агентов. И сегодня хоть космонавт пусть приземлится у нас здесь с любой планеты и начнет творить чудеса против нашей страны, он будет иноагентом», — сказал чиновник.

Свириденко подчеркнул, что российское руководство расширило понятие «иностранного влияния». В результате сократилось число признанных иностранными агентами лиц, деятельность которых финансируется из-за рубежа. Если в 2023 году таких людей и организаций было 14% от общего количества иноагентов, то в 2024 году этот показатель уменьшился до 4,8%.

Ранее в Минюсте РФ рассказали о единственном россиянине, ставшем иностранным агентом по собственному желанию.