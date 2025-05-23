Суд оштрафовал писательницу Веру Афанасьеву

Суд в Москве оштрафовал писательницу Веру Афанасьеву на 30 тысяч рублей

Савеловский районный суд Москвы привлек к административной ответственности писательницу Веру Афанасьеву (признана в РФ иностранным агентом). Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции столицы.

Афанасьеву признали виновной в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 19.34 КоАП РФ («Нарушение порядка деятельности иностранного агента»).

Суд назначил ей административное наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей.

Министерство юстиции РФ признало Афанасьеву иностранным агентом в ноябре 2024 года. В ведомстве сообщили, что она участвовала в распространении фейков о политике властей РФ и недостоверных сведений, формирующих негативный образ российских военных.

До этого депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что в России не будут признавать иноагентами детей. Он отметил, что несовершеннолетние имеют ограничения по дееспособности и не могут в полной мере оценить последствия своих действий.

Ранее в Минюсте РФ заявили о готовности признать иноагентом даже пришельца.