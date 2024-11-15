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Минюст внес в список иноагентов писательницу и журналиста

Минюст признал иноагентами писательницу Афанасьеву и журналиста Ториева

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Bulkin Sergey/Global Look Press

Министерство юстиции РФ признало иностранными агентами автора Telegram-канала «Город Глуповъ» Веру Афанасьеву и журналиста и правозащитника Магомеда Ториева. Об этом сообщается на сайте Минюста.

По данным ведомства, Афанасьева и Ториев распространяли фейки о политике российских властей, а также недостоверные сведения, формирующие негативный образ российских военных. Также они, как утверждается, выступали против специальной военной операции и принимали участие в распространении материалов иностранных агентов.

До этого в Госдуму был внесен законопроект, авторами которого стали 429 депутатов во главе со спикером Госдумы Вячеславом Володиным. Нормативный акт предполагает, что на спецсчет будут зачислять все доходы от творческой деятельности признанных иноагентами лиц. А получить эти средства они, согласно документу, смогут в течение 15 дней после снятия соответствующего статуса.

Ранее Чичваркина обвинили в нарушении закона об иноагентах.

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