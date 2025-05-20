Депутат Милонов ответил, могут ли в России признавать детей иноагентами

В России не будут признавать детей иноагентами, поскольку несовершеннолетние имеют ограничения по дееспособности и не могут в полной мере оценить последствия своих действий. Об этом «Газете.Ru» заявил депутат Виталий Милонов.

«Никто детей иноагентами признавать не будет, конечно, поскольку дети имеют ограничения по дееспособности и не отдают в полной степени отчет тем действиям, последствиям тех действий, которые они совершают. Поэтому дети в нашей стране и не подлежат даже уголовному преследованию по ряду не самых тяжелых статей, а по тяжелым статьям тоже лишь с ограниченного возраста, поэтому здесь никакой опасности в этом нет», — сказал он.

20 мая замминистра юстиции страны Олег Свириденко заявил, что российское законодательство позволяет внести в реестр иностранных агентов любого, кто работает против интересов страны, в том числе инопланетян. Так он прокомментировал недавнее расширение оснований для признания иноагентами, отметив, что соответствующее решение было принято в связи с усилением влияния на Россию стран Запада.

Свириденко подчеркнул, что российское руководство расширило понятие «иностранного влияния». В результате сократилось число признанных иностранными агентами лиц, деятельность которых финансируется из-за рубежа. Если в 2023 году таких людей и организаций было 14% от общего количества иноагентов, то в 2024 году этот показатель уменьшился до 4,8%.

Ранее в Минюсте РФ рассказали о единственном россиянине, ставшем иностранным агентом по собственному желанию.