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В РФ приняли экспериментальный закон о регистрации мигрантов через приложение

Путин подписал закон об эксперименте по регистрации мигрантов через приложение
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Михаил Воскресенский/РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о проведении в Москве и области в 2025–2029 годах эксперимента по регистрации мигрантов через мобильное приложение. Документ разместили на портале официального опубликования правовых актов.

Приложение будет собирать данные о геолокации мигрантов. Закон вступает в силу с 1 сентября 2025 года.

В эксперименте не будут задействованы граждане Белоруссии, а также несовершеннолетние иностранные граждане.

С апреля в России заработали новые правила приема в школы детей-мигрантов. Теперь в учебные учреждения не берут без сдачи экзамена на знание русского языка. Председатель Госдумы Вячеслав Володин 14 мая сообщил, что из 1762 записавшихся на тестирование 81% было отказано в принятии документов.

Позже глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что дети мигрантов, зачисленные в российские школы до вступления в силу закона об обязательном тестировании по русскому языку, освобождены от экзамена.

Ранее в России захотели запретить для мигрантов бесплатные услуги в роддоме.

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