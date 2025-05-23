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Дети мигрантов, зачисленные в школы до принятия закона, не будут сдавать тест по русскому

Дети мигрантов, ранее зачисленные в школы РФ, не будут писать тест по русскому
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Виталий Белоусов/РИА Новости

Дети мигрантов, зачисленные в российские школы до вступления в силу закона об обязательном тестировании по русскому языку, освобождены от экзамена. Об этом РИА Новости заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

Он подчеркнул, что ведомство не планирует вводить ежегодные проверки для таких учеников, предложенные депутатами Госдумы.

Ранее фракция «Новые люди» выступила с инициативой ежегодного тестирования детей мигрантов на знание русского языка. Однако Музаев отметил, что Рособрнадзор не получал соответствующих поручений.

«Пока не вижу смысла в такой мере. Главное — обеспечить поддержку в изучении языка на уроках. Большинство детей мигрантов, которые уже учатся в школах, не испытывают серьезных проблем с русским. Педагогам важно работать над их интеграцией», — сказал глава ведомства.

С апреля в России заработали новые правила приема в школы детей-мигрантов. Теперь в учебные учреждения не берут без сдачи экзамена на знание русского языка. Председатель Госдумы Вячеслав Володин 14 мая сообщил, что из 1762 записавшихся на тестирование 81% было отказано в принятии документов.

Ранее в Петербурге все допущенные до теста дети мигрантов провалили экзамен по русскому языку.

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