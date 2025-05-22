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В России захотели запретить для мигрантов бесплатные услуги в роддоме

Депутат Миронов предложил запретить мигранткам бесплатно рожать в России
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Jose Luis Carrascosa/Shutterstock/FOTODOM

Депутат Государственной думы Сергей Миронов предложил запретить мигрантам бесплатно рожать в России. Об этом сообщает Ura.ru.

Парламентарий считает, что такая мера поможет снизить нагрузку на здравоохранение и налогоплательщиков.

Миронов выступил с инициативой ввести для иностранных граждан обязательное предъявление полиса ДМС при въезде в России. Он напомнил, что бесплатное здравоохранение в форме обязательного медстрахования распространяется только на граждан России, а иностранцы имеют право получить полис ОМС, если имеют официальную работу.

15 мая глава Крыма Сергей Аксенов предложил запретить мигрантам привозить семьи в Россию.

По данным МВД РФ, около 90% иностранных граждан находятся в России на законных основаниях. При этом в структуре миграционных потоков в последние годы существенных изменений не происходило. Около 80% пребывающих являются выходцами из стран СНГ.

Ранее в Госдуме предложили внедрить функцию отказа от таксиста-мигранта.

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