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Путин поручил расширить льготную ипотеку для семей с детьми

Путин поручил расширить круг получателей льготной ипотеки в России
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Михаил Климентьев/РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин поручил представить варианты льготной ипотеки для семей с детьми до 14 лет и участников СВО. Соответствующий документ размещен на сайте Кремля.

«Представить предложения, касающиеся предоставления семьям, имеющим детей в возрасте до 14 лет включительно, и семьям участников специальной военной операции ипотечного жилищного кредита (займа)», — говорится в сообщении.

На данный момент программа «Семейная ипотека» действует для семей, у которых есть хотя бы один ребенок возрастом до шести лет, или семей с двумя и более несовершеннолетними детьми. Ипотечная ставка по программе составляет 6% годовых.

До этого сообщалось, что в Госдуме активно обсуждают новые меры поддержки участников специальной военной операции. Инициативы включают повышение ежемесячных выплат ветеранам до уровня прожиточного минимума, который сейчас составляет около 20 тыс. рублей, снижение пенсионного возраста для военнослужащих, а также списание части ипотечных кредитов для их семей.

Ранее в Госдуме напомнили о льготах по ЖКХ для участников СВО.

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