В Госдуме напомнили о льготах по ЖКХ для участников СВО

Участники специальной военной операции (СВО), а также члены их семей, освобождены от начисления пени за несвоевременную оплату услуг ЖКХ. Об этом РИА Новости рассказал депутат Госдумы Александр Якубовский.

Парламентарий отметил, что от начисления пени освобождены все участники СВО, в том числе не только мобилизованные, но и контрактники с добровольцами. Якубовский уточнил, что освобождение действует не только в период участия в специальной военной операции и до прекращения контракта или демобилизации, но и продолжается еще шесть месяцев после завершения военной службы.

Депутат напомнил, что действует запрет на отключение услуг ЖКХ даже при наличии долга, а получившим на СВО награды или инвалидность аннулируются долги по ЖКХ и кредитам.

2 апреля сообщалось, что Федеральная служба судебных приставов с 2022 года приостановила почти 2 млн исполнительных производств в отношении участников спецоперации на общую сумму свыше 169 млрд рублей.

Ранее Минфин отказал участникам СВО в льготной ипотеке.