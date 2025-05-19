В Госдуме готовят новые льготы ветеранам СВО

В Госдуме активно обсуждают новые меры поддержки участников специальной военной операции. Об этом «Известиям» сообщила глава комитета по защите семьи Нина Останина (КПРФ), отметив, что текущие выплаты в 4,5 тыс. рублей в месяц не соответствуют вкладу ветеранов в безопасность страны.

Инициативы включают повышение ежемесячных выплат ветеранам до уровня прожиточного минимума, который сейчас составляет около 20 тыс. рублей, снижение пенсионного возраста для военнослужащих, а также списание части ипотечных кредитов для их семей.

Депутаты планируют рассмотреть предложения на встрече с заместителем министра обороны Анной Цивилевой в конце мая. Среди ключевых инициатив — снижение пенсионного возраста для участников СВО: для женщин до 55 лет, для мужчин до 60 лет, как это было до реформы 2018 года. Также обсуждается расширение льгот на бесплатный проезд — если сейчас компенсируется только дорога к месту лечения, то нововведение позволит ветеранам бесплатно добираться и к месту отдыха. Отдельное внимание уделяется жилищному вопросу: семьи военных могут получить право на списание части ипотеки.

Позиции партий разнятся. ЛДПР поддерживает идеи льгот на ЖКХ и снижения пенсионного возраста, однако ранее правительство отклоняло подобные предложения из-за нехватки средств в бюджете. «Единая Россия» выступает осторожно: первый зампред комитета по труду Елена Цунаева подчеркивает, что любое увеличение выплат требует финансового обоснования, особенно в условиях дефицитного бюджета. При этом министр финансов Антон Силуанов называет поддержку участников СВО приоритетом, но конкретных комментариев от Минфина пока нет.

Эксперты указывают на необходимость баланса. Директор центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович отмечает, что власти должны «найти золотую середину» между справедливой поддержкой ветеранов и нагрузкой на экономику. Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова также выступает за повышение выплат, предлагая дифференцированный подход в зависимости от условий участия в боевых действиях.

Ранее участников СВО призвали освободить от всех налогов.