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Дети участников боевых действий на территории РФ смогут учиться на бюджете

Путин подписал закон о льготном приеме в вузы для детей участников боев в РФ
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Евгений Биятов/РИА Новости

Президент России Владимир Путин подписал закон, предоставляющий право на льготный прием в высшие учебные заведения детям военнослужащих, которые участвовали в боевых действиях на территории России. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

По закону дети военнослужащих, сотрудников органов власти (в которых предусмотрена военная служба), органов внутренних дел и ФСИН, принимавших участие в боевых действиях на территории РФ, смогут поступать на программы бакалавриата и специалитета за счет федерального бюджета при успешном прохождении вступительных испытаний.

Кроме того, документ предусматривает для них прием на подготовительные отделения вузов на бесплатной основе.

В конце 2022 года были внесены поправки в закон «Об образовании», по которым особое право при поступлении предоставили детям павших или получивших увечье при исполнении обязанностей в ходе специальной военной операции (СВО), а также награжденным орденом Мужества или званием Героя РФ. Они могут поступать без вступительных испытаний, в рамках отдельной квоты.

До этого в Госдуме предложили новые меры поддержки участникам СВО и их родственникам и введении льгот для поступивших в вузы до начала СВО.

Ранее в Минобрнауки рассказали о программе по адаптации вернувшихся с СВО ученых.

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