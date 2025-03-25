В Минобрнауки рассказали о программе по адаптации вернувшихся с СВО ученых

Минобрнауки России готовит специальную программу поддержки для ученых и вузовских преподавателей, вернувшихся со специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова заместителя министра Константина Могилевского во время круглого стола в Совете Федерации, посвященного безопасности образовательных учреждений.

«В наших подведомственных организациях и университетах есть люди, которые ушли на специальную военную операцию, были мобилизованы или заключили контракт с Вооруженными силами. Мы их ждем и готовим целую серию программ мероприятий по адаптации и ресоциализации ветеранов СВО», — сказал Могилевский.

В ходе обсуждения мер защиты студентов и преподавателей заместитель министра особо отметил рост случаев телефонного мошенничества. В связи с этим ведомство подготовило и распространяет среди учебных заведений специальные инструкции по профилактике подобных преступлений.

По словам замминистра, Минобрнауки также реализует программу повышения квалификации «Комплексная безопасность в вузах», обязательную для руководителей высших учебных заведений. Дополнительно, выполняя поручение вице-премьера Дмитрия Чернышенко, министерство разработало и разослало вузам методические указания по организации всесторонней безопасности.

19 марта глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков заявил, что число платных мест в высших учебных заведениях Москвы и Санкт-Петербурга будут сокращать, чтобы в них поступали только абитуриенты с высокими баллами по ЕГЭ. По его мнению, так столичные вузы будут выпускать только хороших специалистов. В этом случае минимальный проходной балл будет одинаковым при поступлении на одну программу как на бюджет, так и на коммерческое отделение, а контролировать процесс стандартизации будет одно ведомство.

Ранее в Госдуме назвали условия для возврата вузов к системе распределения.